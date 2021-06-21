Берег Байкала, поселок Листвянка

Рейтинг WEACOM.RU 4,6 27 голосов

Онлайн-камера предоставлена ассоциацией «Байкальская Виза». Веб-камера находится на отеле «Маяк», который расположен на берегу озера Байкал в посёлке Листвянка. Смотреть на озеро Байкал онлайн, а также наблюдать живописный вид, открывающийся на пристань Байкала и главную улицу посёлка, можно благодаря этой камере реального времени.

По вопросам, связанным с онлайн-камерами, пишите на cams@weacom.ru

Просмотры
426.5K
Оценка
4,6
Комментарии
41
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Mamaroza  ◊ 12 августа 2019 г. в 19:34
Куда исчезла камера Северобайкальского пляжа? Хотелось посмотреть как штормит Байкал 12.08.19г
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ДЕЛЬФИН100  ◊ 13 декабря 2019 г. в 17:24
Как красиво вечером, какие закаты!!!! Спасибо, классная камера!!!
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ДЕЛЬФИН100  ◊ 8 апреля 2020 г. в 17:32
А, куда убрали камеру на Култук?? Интересеая была!!
1
ДЕЛЬФИН100  ◊ 5 ноября 2020 г. в 17:57
почему-то реклама зависает, и не все камеры нормально работают, уже не первый день??
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kondor555  ◊ 14 декабря 2020 г. в 15:42
Камера иногда появляется. Вид в прошлом году был шикарный палатка с прожектором и каток перед палаткой. Самое главное горка за которой следил весь Иркутск да и не только. Сейчас камера маленько сместилась и непонятно что будет перед Новым годом?
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