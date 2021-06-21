Онлайн-камера предоставлена ассоциацией «Байкальская Виза». Веб-камера находится на отеле «Маяк», который расположен на берегу озера Байкал в посёлке Листвянка. Смотреть на озеро Байкал онлайн, а также наблюдать живописный вид, открывающийся на пристань Байкала и главную улицу посёлка, можно благодаря этой камере реального времени.

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